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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11631116321163311634

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 66
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
15%
10
41,50-42,00
47%
31
42,00-42,50
17%
11
42,50-43,00
5%
3
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:26

  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:Фрс -0.5

які Ваші висновки?
Долари купувати зараз чи ні?
Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка.
долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані
як зберегти зароблене?
Ваші думки?
Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?

Что мне удалось узнать от дяди Павла по маминой линии, так это то, что снова запустят принтер. А тут уж Вам решать сидеть в профицитном долларе или дефицитной гривне.
Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.
Як зберегти зароблене ? Та шо Ви там заробили ? Якщо не в Монако, а на форумі то мабуть перейматись не варто. Коньяк по заповіту Сибарита. Але я віддаю перевагу джину, а Ви вже самі вирішуйте

Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций.
Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются :D
Поэтому доллар США - наш выбор!
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:29

  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:Фрс -0.5

які Ваші висновки?
Долари купувати зараз чи ні?
Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка.
долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані
як зберегти зароблене?
Ваші думки?
Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?

Навпаки - продавай всі - потім відкупишся по 37.5)
А якщо серйозно то долар зміцнюється тож думаю скоро побачимо і 42.5)
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:33

  jabba написав:
  Yuri_61 написав:

2001-2008 роки: Українська економіка стала більш стабільною, але інфляція залишалася вищою, часто досягаючи 7-12% (пік у кризовому 2008 році). У США інфляція залишалася низькою, зазвичай близько 2-4%.

.

Юноша, в 2007 /начале 2008 ставка ФРС тоже превышала 5%. Как и в 95-01. Подумайте на досуге "почему"?
https://ru.tradingeconomics.com/united- ... erest-rate

усі претензії до чату gpt3.5
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