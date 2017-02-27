які Ваші висновки? Долари купувати зараз чи ні? Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка. долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані як зберегти зароблене? Ваші думки? Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?
Что мне удалось узнать от дяди Павла по маминой линии, так это то, что снова запустят принтер. А тут уж Вам решать сидеть в профицитном долларе или дефицитной гривне. Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно. Як зберегти зароблене ? Та шо Ви там заробили ? Якщо не в Монако, а на форумі то мабуть перейматись не варто. Коньяк по заповіту Сибарита. Але я віддаю перевагу джину, а Ви вже самі вирішуйте
Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций. Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются Поэтому доллар США - наш выбор!
які Ваші висновки? Долари купувати зараз чи ні? Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка. долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані як зберегти зароблене? Ваші думки? Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?
Навпаки - продавай всі - потім відкупишся по 37.5) А якщо серйозно то долар зміцнюється тож думаю скоро побачимо і 42.5)