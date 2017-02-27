RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11631116321163311634

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 66
Менше 39,00
2%
1
39,00-39,50
2%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
15%
10
41,50-42,00
47%
31
42,00-42,50
17%
11
42,50-43,00
5%
3
43,00-43,50
2%
1
43,50-44,00
2%
1
Більше 44,00
8%
5
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 10:26

  Игорь написав:
  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:Фрс -0.5

які Ваші висновки?
Долари купувати зараз чи ні?
Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка.
долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані
як зберегти зароблене?
Ваші думки?
Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?

Что мне удалось узнать от дяди Павла по маминой линии, так это то, что снова запустят принтер. А тут уж Вам решать сидеть в профицитном долларе или дефицитной гривне.
Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно.
Як зберегти зароблене ? Та шо Ви там заробили ? Якщо не в Монако, а на форумі то мабуть перейматись не варто. Коньяк по заповіту Сибарита. Але я віддаю перевагу джину, а Ви вже самі вирішуйте

Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций.
Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются :D
Поэтому доллар США - наш выбор!
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 943
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:29

  Yuri_61 написав:
  Игорь написав:Фрс -0.5

які Ваші висновки?
Долари купувати зараз чи ні?
Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка.
долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані
як зберегти зароблене?
Ваші думки?
Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?

Навпаки - продавай всі - потім відкупишся по 37.5)
А якщо серйозно то долар зміцнюється тож думаю скоро побачимо і 42.5)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1489
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 12:33

  jabba написав:
  Yuri_61 написав:

2001-2008 роки: Українська економіка стала більш стабільною, але інфляція залишалася вищою, часто досягаючи 7-12% (пік у кризовому 2008 році). У США інфляція залишалася низькою, зазвичай близько 2-4%.

.

Юноша, в 2007 /начале 2008 ставка ФРС тоже превышала 5%. Как и в 95-01. Подумайте на досуге "почему"?
https://ru.tradingeconomics.com/united- ... erest-rate

усі претензії до чату gpt3.5
Yuri_61
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 30.09.15
Подякував: 378 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:00

Що буде з курсом долара: Курс валют та зростання цін до кінця 2024 року і чого чекати у 2025
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1006 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 13:07

  jabba написав:
  Yuri_61 написав:

2001-2008 роки: Українська економіка стала більш стабільною, але інфляція залишалася вищою, часто досягаючи 7-12% (пік у кризовому 2008 році). У США інфляція залишалася низькою, зазвичай близько 2-4%.

.

Юноша, в 2007 /начале 2008 ставка ФРС тоже превышала 5%. Как и в 95-01. Подумайте на досуге "почему"?
https://ru.tradingeconomics.com/united- ... erest-rate

коли в США іфнляція 5% в USD, в Україні не менше 25% в UAH
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 36462
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2792 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:10


В ближайшее время плавно идем к цифре 42,00 грн за доллар США.
Про 2025 год пока рано говорить. Еще очень много факторов, которые будут влиять на курс.
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 943
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:15

Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив ставки за депозитними сертифікатами та рефінансування

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

Як зазначили в НБУ, рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування спросу на валютному ринку.

Водночас правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.

Так, з 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.

За оцінками НБУ, зазначені кроки не будуть створювати ризиків для стійкості валютного ринку та повернення інфляції до мети на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, щоб посилити спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.
jump
 
Повідомлень: 4271
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 16:32

  jump написав:Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив ставки за депозитними сертифікатами та рефінансування

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

Як зазначили в НБУ, рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування спросу на валютному ринку.

Водночас правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.

Так, з 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%.

Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.

За оцінками НБУ, зазначені кроки не будуть створювати ризиків для стійкості валютного ринку та повернення інфляції до мети на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, щоб посилити спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.

а ще
Водночас з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше). Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.

так що з банків ще трошки грошенят на ОВДП вичавлять...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6785
З нами з: 29.09.19
Подякував: 651 раз.
Подякували: 1478 раз.
 
Профіль
2
5
  #<1 ... 11631116321163311634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3458, 3459, 3460
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34591 37092334
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 12:18
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13301284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23221843
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1347)
19.09.2024 17:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.