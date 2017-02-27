які Ваші висновки? Долари купувати зараз чи ні? Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка. долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані як зберегти зароблене? Ваші думки? Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?
Что мне удалось узнать от дяди Павла по маминой линии, так это то, что снова запустят принтер. А тут уж Вам решать сидеть в профицитном долларе или дефицитной гривне. Помню дядя Паша сядет рядом со мной в свое кресло-качалку и говорит - Игореня, береги гривну-кормилицу нашу. И потом ещё слезу скупую так смахнет незаметно. Як зберегти зароблене ? Та шо Ви там заробили ? Якщо не в Монако, а на форумі то мабуть перейматись не варто. Коньяк по заповіту Сибарита. Але я віддаю перевагу джину, а Ви вже самі вирішуйте
Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций. Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются Поэтому доллар США - наш выбор!
які Ваші висновки? Долари купувати зараз чи ні? Євро стрьомно купувати, так як в РФ налаштовані захопити країни східної Європи, які раніше були під впливом совка. долари - так кажуть, що може громадянська війна бути, Саудити та інші переходять в розрахунку за нафту на юані як зберегти зароблене? Ваші думки? Долар США - залишається безальтернативним найбільш ліквідним засобом хоч якось вберегти від інфляції та девальвації гривні?
Навпаки - продавай всі - потім відкупишся по 37.5) А якщо серйозно то долар зміцнюється тож думаю скоро побачимо і 42.5)
Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив ставки за депозитними сертифікатами та рефінансування
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.
Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.
Як зазначили в НБУ, рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування спросу на валютному ринку.
Водночас правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.
Так, з 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%.
Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.
За оцінками НБУ, зазначені кроки не будуть створювати ризиків для стійкості валютного ринку та повернення інфляції до мети на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, щоб посилити спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.
jump написав:Нацбанк зберіг облікову ставку і зменшив ставки за депозитними сертифікатами та рефінансування
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на поточному рівні 13%.
Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.
Як зазначили в НБУ, рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування спросу на валютному ринку.
Водночас правління НБУ ухвалило рішення щодо модифікації параметрів інших інструментів та операцій монетарної політики.
Так, з 20 вересня 2024 року знижуються ставки за тримісячними депозитними сертифікатами до 15,5%.
Також зменшуються ставки за кредитами рефінансування – до 16%, а максимальний строк їх надання обмежено 14 днями.
За оцінками НБУ, зазначені кроки не будуть створювати ризиків для стійкості валютного ринку та повернення інфляції до мети на горизонті політики. Натомість комбінація цих заходів збільшить гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватиме додатковий попит на ОВДП, щоб посилити спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.
а ще
Водночас з 11 жовтня 2024 року НБУ підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарних дні та більше). Крім того, з цієї ж дати НБУ збільшить до 60% частку обов’язкових резервів, яку банки мають змогу покривати за рахунок бенчмарк-ОВДП.
так що з банків ще трошки грошенят на ОВДП вичавлять...
Victor8 написав:Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций. Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются Поэтому доллар США - наш выбор!
Спробуйте запропонувати гостям долари замість алкоголю. Результат вас здивує