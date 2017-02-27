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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:09
Victor8 написав:
В ближайшее время плавно идем к цифре 42,00 грн за доллар США.
Про 2025 год пока рано говорить. Еще очень много факторов, которые будут влиять на курс.
Почему-то вспомнился почти столетний анекдот про банкира, чистильщика обуви и акции.
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