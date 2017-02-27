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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:09
Victor8 написав:
В ближайшее время плавно идем к цифре 42,00 грн за доллар США.
Про 2025 год пока рано говорить. Еще очень много факторов, которые будут влиять на курс.
Почему-то вспомнился почти столетний анекдот про банкира, чистильщика обуви и акции.
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:47
sergey_sryvkin написав: Victor8 написав:
Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций.
Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются
Поэтому доллар США - наш выбор!
Спробуйте запропонувати гостям долари замість алкоголю.
Результат вас здивує
1) Предлагаю гостям доллары.
2) Взяв доллары, гости быстро идут в ПОВ (или) банк.
3) Там меняют доллары на гривны.
4) Потом с гривнами идут в супермаркет, или фирменный магазин за алкоголем.
5) Возвращаются обратно ко мне с покупками (напитками).
6) Напитки испаряются в результате совместного времяпрепровождения...
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:57
Victor8 написав: sergey_sryvkin написав: Victor8 написав:
Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций.
Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются
Поэтому доллар США - наш выбор!
Спробуйте запропонувати гостям долари замість алкоголю.
Результат вас здивує
1) Предлагаю гостям доллары.
2) Взяв доллары, гости быстро идут в ПОВ (или) банк.
3) Там меняют доллары на гривны.
4) Потом с гривнами идут в супермаркет, или фирменный магазин за алкоголем.
5) Возвращаются обратно ко мне с покупками (напитками).
6) Напитки испаряются в результате совместного времяпрепровождения...
Спред чи профіт ?
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