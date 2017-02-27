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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11632116331163411635

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 68
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
15%
10
41,50-42,00
49%
33
42,00-42,50
16%
11
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 09:09

  Victor8 написав:
В ближайшее время плавно идем к цифре 42,00 грн за доллар США.
Про 2025 год пока рано говорить. Еще очень много факторов, которые будут влиять на курс.

Почему-то вспомнился почти столетний анекдот про банкира, чистильщика обуви и акции. :roll:
jabba
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 10:47

  sergey_sryvkin написав:
  Victor8 написав:Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций.
Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются :D
Поэтому доллар США - наш выбор!

Спробуйте запропонувати гостям долари замість алкоголю.
Результат вас здивує :)

1) Предлагаю гостям доллары.
2) Взяв доллары, гости быстро идут в ПОВ (или) банк.
3) Там меняют доллары на гривны.
4) Потом с гривнами идут в супермаркет, или фирменный магазин за алкоголем.
5) Возвращаются обратно ко мне с покупками (напитками).
6) Напитки испаряются в результате совместного времяпрепровождения... :D
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 12:57

  Victor8 написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Victor8 написав:Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций.
Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются :D
Поэтому доллар США - наш выбор!

Спробуйте запропонувати гостям долари замість алкоголю.
Результат вас здивує :)

1) Предлагаю гостям доллары.
2) Взяв доллары, гости быстро идут в ПОВ (или) банк.
3) Там меняют доллары на гривны.
4) Потом с гривнами идут в супермаркет, или фирменный магазин за алкоголем.
5) Возвращаются обратно ко мне с покупками (напитками).
6) Напитки испаряются в результате совместного времяпрепровождения... :D

Спред чи профіт ?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:15

  sens написав:Спред чи профіт ?

Баффетт !
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:51

Європейська комісія виділяє для України кредит у розмірі 35 мільярдів євро в рамках обіцянки G7.

фінансові проблеми можна сказати вирішено до кінця наступного року.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 13:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

кстати за прошедший год соблюдался баланс по отношению курса доллара к гривне если смотреть на проценты ОВДП.
в прошлом году гривневые ОВДП в среднем были 18% а валютные 4.5%
бакс где то так и прирос за год. по курсу вышло без разницы в какие ОВДП было инвестировано.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:02

  sens написав:Спред чи профіт ?

Для кого-то спред, а для кого-то профит...
По валюте.
На межбанке по доллару США сегодня - скучное спокойствие :|
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 14:21

  Victor8 написав:На межбанке по доллару США сегодня - скучное спокойствие :|
та ладно... -4 коп ! майже аваланча!
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