Victor8 написав:Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций. Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются Поэтому доллар США - наш выбор!
Спробуйте запропонувати гостям долари замість алкоголю. Результат вас здивує
1) Предлагаю гостям доллары. 2) Взяв доллары, гости быстро идут в ПОВ (или) банк. 3) Там меняют доллары на гривны. 4) Потом с гривнами идут в супермаркет, или фирменный магазин за алкоголем. 5) Возвращаются обратно ко мне с покупками (напитками). 6) Напитки испаряются в результате совместного времяпрепровождения...
Victor8 написав:Кроме коньяка и джина, можно еще рассмотреть виски, или некоторые сорта вин для инвестиций. Но, бывает, приходят гости - и все эти "инвестиции" испаряются Поэтому доллар США - наш выбор!
Спробуйте запропонувати гостям долари замість алкоголю. Результат вас здивує
1) Предлагаю гостям доллары. 2) Взяв доллары, гости быстро идут в ПОВ (или) банк. 3) Там меняют доллары на гривны. 4) Потом с гривнами идут в супермаркет, или фирменный магазин за алкоголем. 5) Возвращаются обратно ко мне с покупками (напитками). 6) Напитки испаряются в результате совместного времяпрепровождения...
кстати за прошедший год соблюдался баланс по отношению курса доллара к гривне если смотреть на проценты ОВДП. в прошлом году гривневые ОВДП в среднем были 18% а валютные 4.5% бакс где то так и прирос за год. по курсу вышло без разницы в какие ОВДП было инвестировано.