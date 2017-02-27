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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:29
Непогана сума 35 млрд. Якби не війна, то було б доречне питання: "Коли ПА 8 ??"
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fin
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:36
flysoulfly написав:
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро:
Зеленський розповів, куди витратять кошти
- татарови посміхнулися
податки підняли, кредит насипали.
в декого життя налагоджується )))
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tester7336
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:00
ключеве слово "кредит"
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Yuri_61
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:05
Yuri_61 написав:
ключеве слово
Щось я чую/уявляю, як Вашу медальку назад переплавляють в кусочок золота!
Що, невже, навіть 41 вниз не перетнем до кінця року?
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