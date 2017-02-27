Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:29
Непогана сума 35 млрд. Якби не війна, то було б доречне питання: "Коли ПА 8 ??"
fin
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:36
flysoulfly написав:
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро:
Зеленський розповів, куди витратять кошти
- татарови посміхнулися
податки підняли, кредит насипали.
в декого життя налагоджується )))
tester7336
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:00
ключеве слово "кредит"
Yuri_61
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:05
Yuri_61 написав:
ключеве слово
Щось я чую/уявляю, як Вашу медальку назад переплавляють в кусочок золота!
Що, невже, навіть 41 вниз не перетнем до кінця року?
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:33
Yuri_61 написав:
ключеве слово "кредит"
>Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.
Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.
Тобто на курс це може вплинути не в той бік, в який ви думаєте
zerocool
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:50
zerocool написав:
Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.
Тобто буде тільки 35, а не 50+35?
Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:03
Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.
Тобто буде тільки 35, а не 50+35?
Планувалося +50 на 2025 рік, буде лише +35
zerocool
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:09
tester7336 написав: flysoulfly написав:
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро:
Зеленський розповів, куди витратять кошти
- татарови посміхнулися
податки підняли, кредит насипали.
в декого життя налагоджується )))
давай ти хоч тут не будеш флудити...
Shaman
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:35
zerocool написав: Дюрі-бачі написав: zerocool написав:
Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.
Тобто буде тільки 35, а не 50+35?
Планувалося +50 на 2025 рік, буде лише +35
Саме так, підтверджую. Через це скорочуються на наступний рік видатки на науку, соцвиплати і т.і.
fler
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