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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11633116341163511636

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 69
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
48%
33
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:29

Непогана сума 35 млрд. Якби не війна, то було б доречне питання: "Коли ПА 8 ??"
fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 15:36

  flysoulfly написав:
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро:

Зеленський розповів, куди витратять кошти
- татарови посміхнулися


податки підняли, кредит насипали.
в декого життя налагоджується )))
tester7336
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ключеве слово "кредит"
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:05

Цей сон, цей сон - мені щоночі сниться!©)))

  Yuri_61 написав:ключеве слово
Щось я чую/уявляю, як Вашу медальку назад переплавляють в кусочок золота! :D


Що, невже, навіть 41 вниз не перетнем до кінця року?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:33

  Yuri_61 написав:ключеве слово "кредит"

>Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.

Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.

Тобто на курс це може вплинути не в той бік, в який ви думаєте
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.

Тобто буде тільки 35, а не 50+35?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:03

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.

Тобто буде тільки 35, а не 50+35?

Планувалося +50 на 2025 рік, буде лише +35

Зображення
zerocool
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:09

  tester7336 написав:
  flysoulfly написав:
Єврокомісія надасть Україні кредит у розмірі до 35 млрд євро:

Зеленський розповів, куди витратять кошти
- татарови посміхнулися

податки підняли, кредит насипали.
в декого життя налагоджується )))

давай ти хоч тут не будеш флудити...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 17:35

  zerocool написав:
  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.

Тобто буде тільки 35, а не 50+35?

Планувалося +50 на 2025 рік, буде лише +35

Саме так, підтверджую. Через це скорочуються на наступний рік видатки на науку, соцвиплати і т.і.
fler
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