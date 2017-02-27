>Погашення позики відбуватиметься виключно за рахунок майбутніх прибутків від заморожених суверенних активів рф в ЄС. Таким чином, очікується що усі кошти MFA для України будуть на безповоротній основі. Внутрішні фінансові ресурси не спрямовуватимуться на погашення.
Не всі розібралися, що 35 млрд - не найкраща новина, бо це заміна раніше запланованої допомоги в 50 млрд, яку заблокував Орбан і європейська бюрократія, це план Б.
Тобто на курс це може вплинути не в той бік, в який ви думаєте
Дюрі-бачі написав:Все залежить від розміру допомоги на 2025 рік. Буде 40+ млрд. - фіксувати курс, знижувати облікову ставку, не буде менше 30 - піднімати ставку і девальвувати гривню. Поки невідомо про допомогу - не робити різьких рухів.
думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги, при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним. тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде. друкувати прийдеться як не крути. на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $, а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році... будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.