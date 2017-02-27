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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 вер, 2024 10:57
Чи ви замислювалися над тим, який курс долара та євро буде в україні у разі настання наступних подій:
1) громадянська війна в США;
2) війна РФ разом з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю проти НАТО у Східній Європі;
3) перехід на цифрові долари та євро.
Це на перший погляд здається фантастичними подіями, але напад РФ на Україну 24.02.2022 теж більшість в Україні вважали брєдом.
Надавайте аргументовані відповіді.
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Yuri_61
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Додано: Суб 21 вер, 2024 11:15
Yuri_61 написав:
Чи ви замислювалися над тим, який курс долара та євро буде в україні у разі настання наступних подій:
1) громадянська війна в США;
2) війна РФ разом з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю проти НАТО у Східній Європі;
3) перехід на цифрові долари та євро.
Це на перший погляд здається фантастичними подіями, але напад РФ на Україну 24.02.2022 теж більшість в Україні вважали брєдом.
Надавайте аргументовані відповіді.
А як тоді відреагує біткоїн?
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vitaxa2006
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Додано: Суб 21 вер, 2024 11:38
Yuri_61 написав:Чи ви замислювалися над тим, який курс долара та євро буде в україні у разі настання наступних подій:
1) громадянська війна в США;
2) війна РФ разом з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю проти НАТО у Східній Європі;
3) перехід на цифрові долари та євро.
Це на перший погляд здається фантастичними подіями, але напад РФ на Україну 24.02.2022 теж більшість в Україні вважали брєдом.
Надавайте аргументовані відповіді.
Мабуть, тоді курс буде мало кого цікавити...
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Додано: Суб 21 вер, 2024 12:04
vitaxa2006 написав:
Надавайте аргументовані відповіді.
А як тоді відреагує біткоїн?[/quote]
в такі періоди існування навіть самого інтернету буде під великим питанням, тому моя відповідь, що біткоїн обнулиться
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Yuri_61
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