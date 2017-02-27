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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11634116351163611637

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 69
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
48%
33
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 10:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чи ви замислювалися над тим, який курс долара та євро буде в україні у разі настання наступних подій:
1) громадянська війна в США;
2) війна РФ разом з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю проти НАТО у Східній Європі;
3) перехід на цифрові долари та євро.
Це на перший погляд здається фантастичними подіями, але напад РФ на Україну 24.02.2022 теж більшість в Україні вважали брєдом.
Надавайте аргументовані відповіді.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:15

  Yuri_61 написав:Чи ви замислювалися над тим, який курс долара та євро буде в україні у разі настання наступних подій:
1) громадянська війна в США;
2) війна РФ разом з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю проти НАТО у Східній Європі;
3) перехід на цифрові долари та євро.
Це на перший погляд здається фантастичними подіями, але напад РФ на Україну 24.02.2022 теж більшість в Україні вважали брєдом.
Надавайте аргументовані відповіді.

А як тоді відреагує біткоїн?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 11:38

  Yuri_61 написав:Чи ви замислювалися над тим, який курс долара та євро буде в україні у разі настання наступних подій:
1) громадянська війна в США;
2) війна РФ разом з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю проти НАТО у Східній Європі;
3) перехід на цифрові долари та євро.
Це на перший погляд здається фантастичними подіями, але напад РФ на Україну 24.02.2022 теж більшість в Україні вважали брєдом.
Надавайте аргументовані відповіді.
Мабуть, тоді курс буде мало кого цікавити...
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 12:04

  vitaxa2006 написав:Надавайте аргументовані відповіді.

А як тоді відреагує біткоїн?[/quote]
в такі періоди існування навіть самого інтернету буде під великим питанням, тому моя відповідь, що біткоїн обнулиться
Yuri_61
 
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