Qwerty написав:sergey_stasyuk555 написав:думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.
Все мимо!
так, помилився,
ці 35 млрд були повністю неочікувані і врятували нас від фінансової халепи.