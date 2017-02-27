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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11634116351163611637

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 69
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
48%
33
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:40

  Qwerty написав:
  sergey_stasyuk555 написав:думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.

Все мимо!

так, помилився,
ці 35 млрд були повністю неочікувані і врятували нас від фінансової халепи.
sergey_stasyuk555
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