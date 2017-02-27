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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:40
Qwerty написав: sergey_stasyuk555 написав:
думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.
Все мимо!
невеликий фальстарт у тебе, те що "все мімо" поки що БРЕХНЯ ))
але в цілому визнаю, помилився,
ці 35 млрд були повністю неочікувані і врятували нас від фінансової халепи.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:29
Yuri_61
Що там - невже потрібно переглянути свій прогноз і написати новий?
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:35
Так ніхто з форумчан не відповів на мої питання, якщо їх перефразувати в одне питання:
якщо в США відбудеться який небудь Армагедон, наприклад, насильницька зміна влади, громадянська війна, якісь штати вийдуть зі складу США, або війна США з віссю зла (РФ, Китай, Іран, Північна Корея), або ще щось, наприклад активність Йеллоустонського супервулкану, або перехід більшості країн на розрахунки між собою в національних валютах, або відмова США від паперового долара, то курс гривні укріпиться чи послабиться до Євро, Юаня, Швейцарського франку, фунта стерлінга. Я так зрозумів, що до доларпа США гривня укріпиться, як це було в Україні три дні підряд після 11.09.2001 і коли ніхто з обмінок і банків долари США не приймали на обмін?
Якщо так, то як деверсифікувати свої збереження?
У Євро та Фунти Стерлінгів? та ні, очікується експансія РФ в країни Східної Європи по відновленню путінської "світовох історичної справедливості".
Виходить тільки золото? Але не банківське, а золотий лом (зубні коронки) з ломбардів?
Чи квартира в Київі?
Щоб щось залишити своїм нащадкам, які потім будуть вас корити, що ви, проживши все своє життя після себе їм нічого нелалишили?
Невже для себе ви не вирішили наразі це життєве питання?
Невже ви такі всі безтурботні та безвідповідальні. Не віриться.
В якості оффтопу вихідних днів пропоную обговорити цю життєву та актуальну тему.
Що кожен з вас залише своїм нащадкам? (квартиру та виделки з срібла?)
При радянському союзі вважалися книжки, кришталь, килими на всі стіни цінними речами.
Біткоїни (але при Армегеддоні всесвітньогоінтернету імхо не буде).
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:53
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:15
Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
фактично курс був набагато меншим в минулі роки, чим це планувалось бюджетними резолюціями
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Yuri_61
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