Додано: Суб 21 вер, 2024 17:35

Так ніхто з форумчан не відповів на мої питання, якщо їх перефразувати в одне питання:

якщо в США відбудеться який небудь Армагедон, наприклад, насильницька зміна влади, громадянська війна, якісь штати вийдуть зі складу США, або війна США з віссю зла (РФ, Китай, Іран, Північна Корея), або ще щось, наприклад активність Йеллоустонського супервулкану, або перехід більшості країн на розрахунки між собою в національних валютах, або відмова США від паперового долара, то курс гривні укріпиться чи послабиться до Євро, Юаня, Швейцарського франку, фунта стерлінга. Я так зрозумів, що до доларпа США гривня укріпиться, як це було в Україні три дні підряд після 11.09.2001 і коли ніхто з обмінок і банків долари США не приймали на обмін?

Якщо так, то як деверсифікувати свої збереження?

У Євро та Фунти Стерлінгів? та ні, очікується експансія РФ в країни Східної Європи по відновленню путінської "світовох історичної справедливості".

Виходить тільки золото? Але не банківське, а золотий лом (зубні коронки) з ломбардів?

Чи квартира в Київі?

Щоб щось залишити своїм нащадкам, які потім будуть вас корити, що ви, проживши все своє життя після себе їм нічого нелалишили?

Невже для себе ви не вирішили наразі це життєве питання?

Невже ви такі всі безтурботні та безвідповідальні. Не віриться.

В якості оффтопу вихідних днів пропоную обговорити цю життєву та актуальну тему.

Що кожен з вас залише своїм нащадкам? (квартиру та виделки з срібла?)

При радянському союзі вважалися книжки, кришталь, килими на всі стіни цінними речами.

Біткоїни (але при Армегеддоні всесвітньогоінтернету імхо не буде).