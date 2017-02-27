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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 14:40
Qwerty написав: sergey_stasyuk555 написав:
думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.
Все мимо!
невеликий фальстарт у тебе, те що "все мімо" поки що БРЕХНЯ ))
але в цілому визнаю, помилився,
ці 35 млрд були повністю неочікувані і врятували нас від фінансової халепи.
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:29
Yuri_61
Що там - невже потрібно переглянути свій прогноз і написати новий?
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Додано: Суб 21 вер, 2024 17:53
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
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Дюрі-бачі
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Додано: Суб 21 вер, 2024 18:15
Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
фактично курс був набагато меншим в минулі роки, чим це було закладено держбюджеті
Ось таблиця з даними по середньорічному та кінцевому курсу долара США в Україні, закладеному в бюджеті та фактичному, з 2014 по 2024 роки:
Рік Середній річний курс долара (бюджет)/
Фактичний середній курс долара
Курс на кінець року (бюджет)
Фактичний курс на кінець року
2014 12.0 11.89 12.9 15.77
2015 21.7 21.84 22.0 24.00
2016 24.1 25.55 24.4 27.19
2017 27.2 26.60 27.8 28.07
2018 29.3 27.20 30.1 27.69
2019 29.4 25.85 30.5 23.69
2020 27.0 26.96 28.5 28.27
2021 29.1 27.30 29.3 27.28
2022 28.6 29.25 28.9 36.57
2023 42.2 36.56 41.0 36.55
2024 41.4 38.0 (прогноз) 42.2 41.9 (прогноз)
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Yuri_61
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Додано: Суб 21 вер, 2024 21:17
Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
Скупаємо бакс?
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Investor_K
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Додано: Суб 21 вер, 2024 22:17
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
Скупаємо бакс?
було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Востаннє редагувалось Yuri_61
в Суб 21 вер, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.
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Yuri_61
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Додано: Суб 21 вер, 2024 22:33
Yuri_61 написав: Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
Скупаємо бакс?
було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями
Євро?
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Investor_K
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Додано: Суб 21 вер, 2024 22:42
Investor_K написав:
Євро?
Ні,євро теж буде гаплик. кремлівські точуть своє жало на Східну європу, будуть відтворювати СРСР2.0 у складі східних країн ЄС або щоб ці країни були під впливом їхньої влади, тобто у зоні впливу кремльовскої ыліті. Як і гітлер у свій час, вони теж хочуть реваншу.
Окрім того, Германія вже терипть фіаско в економічній війні з китайским автопромом.
В Китаї все частіше віддають перевагу авто китайського виробництва.
І чесно сказати, якість німецьких авто вже не така, яка була в 70 роках минулого століття.
Тому тільки в нерухомість вкладуватися: квартири, земля.
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Yuri_61
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