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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11634116351163611637

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 69
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
48%
33
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 14:40

  Qwerty написав:
  sergey_stasyuk555 написав:думаю в цьому році буде 30-35 млрд $ допомоги,
при потребі 50+... тобто вже зараз і до грудня немає чим покривати 15-20 млрд $ дефіциту бюджету. прогноз по зростанню надходжень від військового збору вважаю суттєво перебільшеним.
тупо вийняти двадцатку з резервів - це катастрофа і ніхто цього робити не буде.
друкувати прийдеться як не крути.
на 2025 майже гарантовано буде скорочення допомоги, наразі діючим є прогноз НБУ в 25 млрд. $,
а потребу скласти зараз не так просто, прогнозую дуже затягнутий бюджетний процес, можливо навіть неприйняття бюджету 2025 в цьому році...
будь-яка стабілізація курсу є тимчасовою.

Все мимо!

невеликий фальстарт у тебе, те що "все мімо" поки що БРЕХНЯ ))
але в цілому визнаю, помилився,
ці 35 млрд були повністю неочікувані і врятували нас від фінансової халепи.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 17:29

37,5? 38,5? 39,5? Чи хоч 40,5 буде до кінця цього року?

Yuri_61

Що там - невже потрібно переглянути свій прогноз і написати новий? :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 17:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 18:15

  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

фактично курс був набагато меншим в минулі роки, чим це було закладено держбюджеті

Ось таблиця з даними по середньорічному та кінцевому курсу долара США в Україні, закладеному в бюджеті та фактичному, з 2014 по 2024 роки:

Рік Середній річний курс долара (бюджет)/
Фактичний середній курс долара
Курс на кінець року (бюджет)
Фактичний курс на кінець року
2014 12.0 11.89 12.9 15.77
2015 21.7 21.84 22.0 24.00
2016 24.1 25.55 24.4 27.19
2017 27.2 26.60 27.8 28.07
2018 29.3 27.20 30.1 27.69
2019 29.4 25.85 30.5 23.69
2020 27.0 26.96 28.5 28.27
2021 29.1 27.30 29.3 27.28
2022 28.6 29.25 28.9 36.57
2023 42.2 36.56 41.0 36.55
2024 41.4 38.0 (прогноз) 42.2 41.9 (прогноз)
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 21:17

  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

Скупаємо бакс?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 22:17

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

Скупаємо бакс?

було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 21 вер, 2024 22:41, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 22:33

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

Скупаємо бакс?

було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями

Євро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:02

  Yuri_61 написав:було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.

Ага, бюлетнями на виборчих дільницях, буде така боротьба, що залишиться тільки один з двох кандидатів, який набере найбільше голосів. А потім, рутинне життя до чергових виборів. А головні події між черговою громадянською - ігри чемпіонату з баскетболу і бейсболу.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:04

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

Скупаємо бакс?

було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.

Пхахаха.
Громадянська війна? Правда?
Країною не помилились?
Де гриби берете?
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 23:56

  Бетон написав:
  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:Скупаємо бакс?

було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.

Пхахаха.
Громадянська війна? Правда?
Країною не помилились?
Де гриби берете?

Там не гриби, там щось важче, таку маячню цей пан несе постiйно.
75stasstas75
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