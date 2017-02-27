|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:13
Yuri_61 написав: Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
Скупаємо бакс?
було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Колись Яценюк казав - не купляйте долари . Хоча продавали лише на 3000 грн в одні руки. Курс тоді при Порошенко виріс на 18 грн , при Зеленському 26 грн. Хто казав що поганим мир гірше за війну ? В 2019 Зеленський згадував що долара по 45 не буде,не буде хаоса і війни. До чого це я - все що керівництво каже не треба робити, необхідно робити навпаки.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17813
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:18
Investor_K написав:
Скупаємо бакс?
Ну я все життя його купую на всі "зайві" гроші (які не планую витрачати в цьому році).
Тут, як і на ринку акцій, важко вгадати точку входу, тому потрібно усереднювтись
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 3770
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 684 раз.
- Подякували: 485 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34591
|37094794
|
|
|1989
|13302299
|
|
|7978
|23222856
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|