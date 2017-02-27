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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11635116361163711638

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
34
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 08:13

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

Скупаємо бакс?

було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.

Колись Яценюк казав - не купляйте долари . Хоча продавали лише на 3000 грн в одні руки. Курс тоді при Порошенко виріс на 18 грн , при Зеленському 26 грн. Хто казав що поганим мир гірше за війну ? В 2019 Зеленський згадував що долара по 45 не буде,не буде хаоса і війни. До чого це я - все що керівництво каже не треба робити, необхідно робити навпаки.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 08:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Скупаємо бакс?
Ну я все життя його купую на всі "зайві" гроші (які не планую витрачати в цьому році).
Тут, як і на ринку акцій, важко вгадати точку входу, тому потрібно усереднювтись
Дюрі-бачі
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