Ну я все життя його купую на всі "зайві" гроші (які не планую витрачати в цьому році).
Тут, як і на ринку акцій, важко вгадати точку входу, тому потрібно усереднювтись
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:18
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 22 вер, 2024 10:18
Вы уже 2 года спрашиваете когда покупать.
Покупать для чего?. Если есть реальный капитал, то как раз сегодня время купить недвигу и сдавать её в аренду. Это в 100 раз выгодней, чем держать у.е в сундуке и раз в год бегать и менять их на др. года))
Недвига - это для ленивых, но дающий постоянно доход каждого первого числа. А есть и др. инвестиции, куда надо вкладывать капитал, что бы потом не следить за новостями про стаж и пенсию.
Додано: Нед 22 вер, 2024 10:27
Так 42, чи 37,5?))
Ви якось оприділітся - то на кінець року буде+/-42, чи +/-37,5?
Додано: Нед 22 вер, 2024 10:43
Re: Валютний ринок в контексті ДС
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
Додано: Нед 22 вер, 2024 10:50
Re: Валютний ринок в контексті ДС
бо якщо це фінансовий форум - то професійне обговорення перспектив курсу - нормальна річ. проблема, що завдяки декому форум намагаються перетворити на курілку, де важна думка кожного. насправді нехай, думку дійсно може кожний озвучити.
на жаль майже немає обговорення профі - хоча це інша проблема форуму, це до вас немає відношення
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:00
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:07
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Звісно не вперше. В 2023 я пропустив можливість отримати значний прибуток в гривні, але скільки таких можливостей за життя пропускається...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 вер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:22
Онлайн уже не поменяете - банки сегодня заблокируют счета на зюкание. А бегать по обменникам с пакетами, стаптывать кеды и играть в пятнашки - детский сад. С суммой 50тыс. у.е. сегодня можно в Киеве купить готовую недвигу с ремонтом и мебелью под аренду и ежемес. получать от 15тыс грн в мес. без мозгоёбки и с курсами в обменниках.
Опять же это для ленивых. 50тыс можно разместить в др. инвестиции и получать ещё больше, чем с аренды.
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