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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2024 08:13
Yuri_61 написав: Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
Скупаємо бакс?
було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Колись Яценюк казав - не купляйте долари . Хоча продавали лише на 3000 грн в одні руки. Курс тоді при Порошенко виріс на 18 грн , при Зеленському 26 грн. Хто казав що поганим мир гірше за війну ? В 2019 Зеленський згадував що долара по 45 не буде,не буде хаоса і війни. До чого це я - все що керівництво каже не треба робити, необхідно робити навпаки.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 08:18
Investor_K написав:
Скупаємо бакс?
Ну я все життя його купую на всі "зайві" гроші (які не планую витрачати в цьому році).
Тут, як і на ринку акцій, важко вгадати точку входу, тому потрібно усереднювтись
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:18
Investor_K написав: Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
Скупаємо бакс?
Вы уже 2 года спрашиваете когда покупать.
Покупать для чего?. Если есть реальный капитал, то как раз сегодня время купить недвигу и сдавать её в аренду. Это в 100 раз выгодней, чем держать у.е в сундуке и раз в год бегать и менять их на др. года))
Недвига - это для ленивых, но дающий постоянно доход каждого первого числа. А есть и др. инвестиции, куда надо вкладывать капитал, что бы потом не следить за новостями про стаж и пенсию.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:27
Yuri_61 написав:
2024 41.4 38.0 (прогноз) 42.2 41.9 (прогноз)
Yuri_61 написав:
було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Ви якось оприділітся
- то на кінець року буде+/-42, чи +/-37,5?
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:43
Игорь Алексеевич написав:
для чего вообще следить на форумах за курсом?
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
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Додано: Нед 22 вер, 2024 10:50
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Ви якось оприділітся - то на кінець року буде+/-42, чи +/-37,5?
А для чего вообще следить на форумах за курсом?. Есть монеты, значит есть голова. А далее у каждого должен быть план на эти деньги. Нет плана, то по барабану тогда какой курс - покупаем сейф и складываем пока не заполнится, потом покупаем второй, третий и складываем в них бумагу до конца жизни...))
бо якщо це фінансовий форум - то професійне обговорення перспектив курсу - нормальна річ. проблема, що завдяки декому форум намагаються перетворити на курілку, де важна думка кожного. насправді нехай, думку дійсно може кожний озвучити.
на жаль майже немає обговорення профі - хоча це інша проблема форуму, це до вас немає відношення
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:00
Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
А що, це вперше в бюджет закладається більший курс, ніж він буде в дійсності?
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:07
reef написав: Дюрі-бачі написав:
В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...
А що, це вперше в бюджет закладається більший курс, ніж він буде в дійсності?
який він буде в дійсності ніхто не знає. 45 на 2025 рік проти 41,5 поточний - я б це назвав консервативною оцінкою курсу
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:09
reef написав:
А що, це вперше в бюджет закладається більший курс, ніж він буде в дійсності?
Звісно не вперше. В 2023 я пропустив можливість отримати значний прибуток в гривні, але скільки таких можливостей за життя пропускається...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Нед 22 вер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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