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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11636116371163811639>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
34
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 08:13

  Yuri_61 написав:
  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

Скупаємо бакс?

було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.

Колись Яценюк казав - не купляйте долари . Хоча продавали лише на 3000 грн в одні руки. Курс тоді при Порошенко виріс на 18 грн , при Зеленському 26 грн. Хто казав що поганим мир гірше за війну ? В 2019 Зеленський згадував що долара по 45 не буде,не буде хаоса і війни. До чого це я - все що керівництво каже не треба робити, необхідно робити навпаки.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 08:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Скупаємо бакс?
Ну я все життя його купую на всі "зайві" гроші (які не планую витрачати в цьому році).
Тут, як і на ринку акцій, важко вгадати точку входу, тому потрібно усереднювтись
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:18

  Investor_K написав:
  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

Скупаємо бакс?

Вы уже 2 года спрашиваете когда покупать.
Покупать для чего?. Если есть реальный капитал, то как раз сегодня время купить недвигу и сдавать её в аренду. Это в 100 раз выгодней, чем держать у.е в сундуке и раз в год бегать и менять их на др. года))
Недвига - это для ленивых, но дающий постоянно доход каждого первого числа. А есть и др. инвестиции, куда надо вкладывать капитал, что бы потом не следить за новостями про стаж и пенсию.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:27

Так 42, чи 37,5?))

  Yuri_61 написав:2024 41.4 38.0 (прогноз) 42.2 41.9 (прогноз)
  Yuri_61 написав:було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Ви якось оприділітся :D - то на кінець року буде+/-42, чи +/-37,5?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
sens
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 10:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Ви якось оприділітся - то на кінець року буде+/-42, чи +/-37,5?
А для чего вообще следить на форумах за курсом?. Есть монеты, значит есть голова. А далее у каждого должен быть план на эти деньги. Нет плана, то по барабану тогда какой курс - покупаем сейф и складываем пока не заполнится, потом покупаем второй, третий и складываем в них бумагу до конца жизни...))

бо якщо це фінансовий форум - то професійне обговорення перспектив курсу - нормальна річ. проблема, що завдяки декому форум намагаються перетворити на курілку, де важна думка кожного. насправді нехай, думку дійсно може кожний озвучити.

на жаль майже немає обговорення профі - хоча це інша проблема форуму, це до вас немає відношення ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:00

  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

А що, це вперше в бюджет закладається більший курс, ніж він буде в дійсності?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:07

  reef написав:
  Дюрі-бачі написав:В бюджет закладають 45 грн за $ на 2025 рік...

А що, це вперше в бюджет закладається більший курс, ніж він буде в дійсності?

який він буде в дійсності ніхто не знає. 45 на 2025 рік проти 41,5 поточний - я б це назвав консервативною оцінкою курсу
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  reef написав:А що, це вперше в бюджет закладається більший курс, ніж він буде в дійсності?

Звісно не вперше. В 2023 я пропустив можливість отримати значний прибуток в гривні, але скільки таких можливостей за життя пропускається...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 вер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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