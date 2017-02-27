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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11636116371163811639

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
34
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:22

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

Онлайн уже не поменяете - банки сегодня заблокируют счета на зюкание. А бегать по обменникам с пакетами, стаптывать кеды и играть в пятнашки - детский сад. С суммой 50тыс. у.е. сегодня можно в Киеве купить готовую недвигу с ремонтом и мебелью под аренду и ежемес. получать от 15тыс грн в мес. без мозгоёбки и с курсами в обменниках.
Опять же это для ленивых. 50тыс можно разместить в др. инвестиции и получать ещё больше, чем с аренды.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:44

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?

наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

Онлайн уже не поменяете - банки сегодня заблокируют счета на зюкание. А бегать по обменникам с пакетами, стаптывать кеды и играть в пятнашки - детский сад. С суммой 50тыс. у.е. сегодня можно в Киеве купить готовую недвигу с ремонтом и мебелью под аренду и ежемес. получать от 15тыс грн в мес. без мозгоёбки и с курсами в обменниках.
Опять же это для ленивых. 50тыс можно разместить в др. инвестиции и получать ещё больше, чем с аренды.

напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.

"др. инвестиции" - вони настільки інші, що про них більше ніхто не знає. валюта, депозит, ОВДП - наше все. власний бізнес - це вже не зовсім про пасивні інвестиції. крипта та інша екзотика - це вже зовсім інший рівень ризиків...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:47

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.
Вы давно что то покупали или продавали из недвиж.?. Советую более детально ознакомиться с этим рынком на СЕГОДНЯ. 50 тыс. у.е. в Киеве это уже выше средней цены недвиж., которую можно купить и на второй день сдать в аренду именно за 13-15тыс.грн.
Вообще сейчас просели цены на продажу недвижимости. Цены уже стартуют в Киеве от 30тыс. у.е. и народ моментом их арендует. Роскошь по пшонски уже не интересует. Смарт, цена и нормальная мебель, что бы переспать - основные критерии для тех, кто снимает.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 11:54, всього редагувалось 2 разів.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.


Так вот на чём основывается ваш прогноз по курсу доллара ) Ох и лол.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.
Вы давно что то покупали или продавали из недвиж.?. Советую более детально ознакомиться с этим рынком на СЕГОДНЯ. 50 тыс. у.е. в Киеве это уже выше средней цены недвиж., которую можно купить и на второй день сдать в аренду именно за 13-15тыс.грн.

я привів аналогію зі Львовом. ок, нехай прокоментують знавці КРЖН.

я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Shaman
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