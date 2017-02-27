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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11637116381163911640>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
34
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:44

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?

наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

Онлайн уже не поменяете - банки сегодня заблокируют счета на зюкание. А бегать по обменникам с пакетами, стаптывать кеды и играть в пятнашки - детский сад. С суммой 50тыс. у.е. сегодня можно в Киеве купить готовую недвигу с ремонтом и мебелью под аренду и ежемес. получать от 15тыс грн в мес. без мозгоёбки и с курсами в обменниках.
Опять же это для ленивых. 50тыс можно разместить в др. инвестиции и получать ещё больше, чем с аренды.

напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.

"др. инвестиции" - вони настільки інші, що про них більше ніхто не знає. валюта, депозит, ОВДП - наше все. власний бізнес - це вже не зовсім про пасивні інвестиції. крипта та інша екзотика - це вже зовсім інший рівень ризиків...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:47

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.


Так вот на чём основывается ваш прогноз по курсу доллара ) Ох и лол.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:54

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.
Вы давно что то покупали или продавали из недвиж.?. Советую более детально ознакомиться с этим рынком на СЕГОДНЯ. 50 тыс. у.е. в Киеве это уже выше средней цены недвиж., которую можно купить и на второй день сдать в аренду именно за 13-15тыс.грн.

я привів аналогію зі Львовом. ок, нехай прокоментують знавці КРЖН.

я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
23-24год, года передвижения населения. У кого есть деньги, выезжают или ранее выехали и теперь продают все в стране. Цены просели от света, постоянных прилётов и неопределённостью даже на эту минуту. Арендуют в Киеве, т.к. там есть работа и много возможностей для бизнеса. Поэтому людей не интересует аренда от 30 тыс., а охота за квартирами в райо-не 13-15 тыс. Пошло перемещение людей из юго-востока в столицу. У них денег пока на покупку - нет, но есть возможность оплачивать за аренду.
А кто с мозгами и есть несколько недв. в той же столице, то начинает перераспределять деньги в бетон по разным странам. Продав одну кв. в Киеве, то можно за эти деньги купить кв. предпол. в Болгарии на побережье и там сдавать в аренду.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:04

Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:09

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...

По чому продаєте?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:13

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років...

Тут такий момент може бути, як із відкупом Євро вище, якщо вони різко подорожчають. Я знаю, що ціни в Ужгороді дали +100%, сам розглядав його та прошляпив момент. Але може таке бути, що ціни залишаться такими навіть після війни. Бо ті люди, що переїхали зі сходу, можуть осісти назавжди по причинам: 1) пошкоджене/експопрійоване житло на сході; 2) банально звикнуть, обростуть знайомими, зв'язками; 3)страх перед новим вторгненням, яке краще зустріти в Ужгороді; 4)швидкий вступ або відома приблизна дата вступу в ЄС;
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:17

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:По чому продаєте?

В 2021 ціна була 450-500$ за м2
На піці цін восени 2022 - 1300$
Зараз реально продати десь по 1000-1100$
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:24

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...


Зачем в Израиле предлагают отменить 200-шекелевые купюры?

По мнению авторов программы, этот шаг позволит резко сократить количество наличных денег в обращении и заставит уклоняющихся от уплаты налогов «явиться с поличным». Авторы считают, что надо установить довольно короткие сроки для обмена таких банкнот.
https://detaly.co.il/otmenit-200-shekel ... j-reformy/

Вообще мир движется к переходу эл. платежей. Швеция уже давно живёт без нала.

Карта у нас в стране кэша от укр. производителей для чего создана? Что бы реально видеть налоговой ваши покупки и сравнить с вашими доходами. А потом спросят откуда дровишки, каждый день кушать укр. курочку... :shock:
Игорь Алексеевич
 
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