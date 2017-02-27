Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін . на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
Онлайн уже не поменяете - банки сегодня заблокируют счета на зюкание. А бегать по обменникам с пакетами, стаптывать кеды и играть в пятнашки - детский сад. С суммой 50тыс. у.е. сегодня можно в Киеве купить готовую недвигу с ремонтом и мебелью под аренду и ежемес. получать от 15тыс грн в мес. без мозгоёбки и с курсами в обменниках. Опять же это для ленивых. 50тыс можно разместить в др. инвестиции и получать ещё больше, чем с аренды.
напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.
"др. инвестиции" - вони настільки інші, що про них більше ніхто не знає. валюта, депозит, ОВДП - наше все. власний бізнес - це вже не зовсім про пасивні інвестиції. крипта та інша екзотика - це вже зовсім інший рівень ризиків...
Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін . на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
Yuri_61 написав:було б дуже просто. це пастка для хом"яків. Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Так вот на чём основывается ваш прогноз по курсу доллара ) Ох и лол.
Shaman написав:напевне можна, й купити за 50 куо, й отримувати 15 тис грн за оренду - але в різних випадках. навіть у Львові квартира коштує дорожче, а оренда за неї - нижче. це ви цифри підібрали, щоб показати наче пристойну дохідність - але це нереальні цифри.
Вы давно что то покупали или продавали из недвиж.?. Советую более детально ознакомиться с этим рынком на СЕГОДНЯ. 50 тыс. у.е. в Киеве это уже выше средней цены недвиж., которую можно купить и на второй день сдать в аренду именно за 13-15тыс.грн.
я привів аналогію зі Львовом. ок, нехай прокоментують знавці КРЖН.
я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати. хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Shaman написав:нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
23-24год, года передвижения населения. У кого есть деньги, выезжают или ранее выехали и теперь продают все в стране. Цены просели от света, постоянных прилётов и неопределённостью даже на эту минуту. Арендуют в Киеве, т.к. там есть работа и много возможностей для бизнеса. Поэтому людей не интересует аренда от 30 тыс., а охота за квартирами в райо-не 13-15 тыс. Пошло перемещение людей из юго-востока в столицу. У них денег пока на покупку - нет, но есть возможность оплачивать за аренду. А кто с мозгами и есть несколько недв. в той же столице, то начинает перераспределять деньги в бетон по разным странам. Продав одну кв. в Киеве, то можно за эти деньги купить кв. предпол. в Болгарии на побережье и там сдавать в аренду.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років...
Тут такий момент може бути, як із відкупом Євро вище, якщо вони різко подорожчають. Я знаю, що ціни в Ужгороді дали +100%, сам розглядав його та прошляпив момент. Але може таке бути, що ціни залишаться такими навіть після війни. Бо ті люди, що переїхали зі сходу, можуть осісти назавжди по причинам: 1) пошкоджене/експопрійоване житло на сході; 2) банально звикнуть, обростуть знайомими, зв'язками; 3)страх перед новим вторгненням, яке краще зустріти в Ужгороді; 4)швидкий вступ або відома приблизна дата вступу в ЄС;
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...
Зачем в Израиле предлагают отменить 200-шекелевые купюры?
По мнению авторов программы, этот шаг позволит резко сократить количество наличных денег в обращении и заставит уклоняющихся от уплаты налогов «явиться с поличным». Авторы считают, что надо установить довольно короткие сроки для обмена таких банкнот. https://detaly.co.il/otmenit-200-shekel ... j-reformy/
Вообще мир движется к переходу эл. платежей. Швеция уже давно живёт без нала.
Карта у нас в стране кэша от укр. производителей для чего создана? Что бы реально видеть налоговой ваши покупки и сравнить с вашими доходами. А потом спросят откуда дровишки, каждый день кушать укр. курочку...