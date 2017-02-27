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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11637116381163911640

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
34
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... VbW7x.html

и там таких обьяв с весны полно.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 13:27

Як всі, то всі!©

  Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...

А як же буряти :mrgreen: в яких є шанс дійти до Вас, поки сини Будівельника і чоловік Флер трусяться під спідницею і НЕ бажають піти на фронт, вже навіть не підмінити Успіхів, а просто стати на місця сзчешників, які все більше і більше залишають місця для вищезгаданих "надважливих" диванних воїнів?! :lol: :mrgreen:
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  #<1 ... 11637116381163911640
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