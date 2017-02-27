Shaman написав:я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати. хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
Дюрі-бачі написав:Игорь Алексеевич А тим часом в мене дедалі більше бажання продати свою квартиру в Ужгороді і перейти на орендовану. А долари покласти під матрац на кілька років. В кожного свої цілі: Ви хочете заробити, я - зберегти зароблене...
А як же буряти в яких є шанс дійти до Вас, поки сини Будівельника і чоловік Флер трусяться під спідницею і НЕ бажають піти на фронт, вже навіть не підмінити Успіхів, а просто стати на місця сзчешників, які все більше і більше залишають місця для вищезгаданих "надважливих" диванних воїнів?!