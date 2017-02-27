RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11637116381163911640

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
34
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 12:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... VbW7x.html

и там таких обьяв с весны полно.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8270
З нами з: 13.09.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 14:01

А Ваша медалька все далі і далі...

  Yuri_61 написав:Зображення

Тобто або +/-38, або +/-42 на кінець року?

Дайте ще 100500 прогнозів! :D

Точно якийсь та й спрацює! :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6857
З нами з: 18.03.21
Подякував: 230 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
3
8
1
3
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 14:24

Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:я ж не кажу, що не можна купити за 50 куо. викликає сумнів, що оперативно можна здати вже бач за 13 т грн. нерухомість дешевшає, оренда росте - як на мене це має корелювати.
хіба що ви розповідаєте про варіант, що квартира коштує так дешево через нюанси з документами - тоді теж така собі інвестиція.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/kvar ... VbW7x.html

и там таких обьяв с весны полно.
Залишилося знайти хто буде орендувати за 13кгрн однушку в максимально віддаленому задуп'ї Києва :mrgreen:
І як це ще досі не прорекламували ваші улюблені незаконно збудовані халупи від Войцеховського :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35297
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8032 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 14:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Залишилося знайти хто буде орендувати за 13кгрн однушку в максимально віддаленому задуп'ї Києва
І як це ще досі не прорекламували ваші улюблені незаконно збудовані халупи від Войцеховського

Сегодня нет отдалённого или неотдалённого района в Киеве. Или вы привыкли жить ещё в совке с одним гастроном. Сегодня люди оседают в квартирах, где есть рядом работа. А она в Киеве есть везде. И в каждом районе есть не один ТРЦ, спорт залы, кафе и рестораны и т.д.. Людям нет надобности ездить на Хрещатик за продуктами. Народ ежедневно работает и у них нет времени и желания куда то каждый день выезжать. В выходные дни возможно и ездят по Киеву, что бы отдохнуть или посетить один из ТРЦ. Но, им по барабану где это заведение находится. А кто и перемещается в будние дни по Киеву по работе, то практически у каждого есть машины и они прибл. уже знают по времени сколько занимает время из точки А в точку Б.
Можете зайти в халупы от Войцеха и посмотреть сколько там свободных квартир.?? После ремонта, то хрен найдёшь там квартиру за 13тыс.грн в 35кв.м. Может вас жаба душит, что одни покупают и сдают моментально, а др. при золотых унитазах остались в 2021г. и ждут продажи за 100штук и аренду по 40 тыс.))
А ещё многие предпочитают приехать домой и заказать доставку ужина. Поэтому можно уже отвыкать центр, проспект и т.д. Сегодня в ритме жизни - работа - рядом дом, интернет и по возможности место для авто у дома.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Нед 22 вер, 2024 15:02, всього редагувалось 3 разів.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8270
З нами з: 13.09.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 14:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:
  Faceless написав:Залишилося знайти хто буде орендувати за 13кгрн однушку в максимально віддаленому задуп'ї Києва
І як це ще досі не прорекламували ваші улюблені незаконно збудовані халупи від Войцеховського

Сегодня нет отдалённого или неотдалённого района в Киеве. Или вы привыкли жить ещё в совке с одним гастроном. Сегодня люди оседают в квартирах, где есть рядом работа. А она в Киеве есть везде. И в каждом районе есть не один ТРЦ, спорт залы, кафе и рестораны и т.д.. Людям нет надобности ездить на Хрещатик за продуктами. Народ ежедневно работает и у них нет времени и желания куда то каждый день выезжать. В выходные дни возможно и ездят по Киеву, что бы отдохнуть или посетить один из ТРЦ. Но, им по барабану где это заведение находится. А кто и перемещается в будние дни по Киеву по работе, то практически у каждого есть машины и они прибл. уже знают по времени сколько занимает время из точки А в точку Б.
Можете зайти в халупы от Войцеха и посмотреть сколько там свободных квартир.?? После ремонта, то хрен найдёшь там квартиру за 13тыс.грн в 35кв.м. Может вас жаба душит, что одни покупают и сдают моментально, а др. при золотых унитазах остались в 2021г. и ждут продажи за 100штук и аренду по 40 тыс.))
Пенсіонер з Дніпра чи Запоріжжя буде мені тут розказувати як живуть у Києві :)
Купляйте свої нахалбуди, не відволікайтесь :)
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35297
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 8032 раз.
 
Профіль
4
8
3
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 14:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Faceless написав:Пенсіонер з Дніпра чи Запоріжжя буде мені тут розказувати як живуть у Києві
Вот именно вы как раз пенс совковый из Киева, который сидит дома или на лавочке с баснями для подружек из хруща и отстал от совр. ритма жизни))
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8270
З нами з: 13.09.09
Подякував: 111 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11637116381163911640
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3458, 3459, 3460
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34591 37094967
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 12:18
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 197, 198, 199
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1989 13302371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 вер, 2024 11:30
Ірина_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23222887
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2039)
22.09.2024 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.