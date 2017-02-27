Додано: Нед 22 вер, 2024 14:53

Faceless написав: Залишилося знайти хто буде орендувати за 13кгрн однушку в максимально віддаленому задуп'ї Києва

І як це ще досі не прорекламували ваші улюблені незаконно збудовані халупи від Войцеховського Залишилося знайти хто буде орендувати за 13кгрн однушку в максимально віддаленому задуп'ї КиєваІ як це ще досі не прорекламували ваші улюблені незаконно збудовані халупи від Войцеховського

Сегодня нет отдалённого или неотдалённого района в Киеве. Или вы привыкли жить ещё в совке с одним гастроном. Сегодня люди оседают в квартирах, где есть рядом работа. А она в Киеве есть везде. И в каждом районе есть не один ТРЦ, спорт залы, кафе и рестораны и т.д.. Людям нет надобности ездить на Хрещатик за продуктами. Народ ежедневно работает и у них нет времени и желания куда то каждый день выезжать. В выходные дни возможно и ездят по Киеву, что бы отдохнуть или посетить один из ТРЦ. Но, им по барабану где это заведение находится. А кто и перемещается в будние дни по Киеву по работе, то практически у каждого есть машины и они прибл. уже знают по времени сколько занимает время из точки А в точку Б.Можете зайти в халупы от Войцеха и посмотреть сколько там свободных квартир.?? После ремонта, то хрен найдёшь там квартиру за 13тыс.грн в 35кв.м. Может вас жаба душит, что одни покупают и сдают моментально, а др. при золотых унитазах остались в 2021г. и ждут продажи за 100штук и аренду по 40 тыс.))А ещё многие предпочитают приехать домой и заказать доставку ужина. Поэтому можно уже отвыкать центр, проспект и т.д. Сегодня в ритме жизни - работа - рядом дом, интернет и по возможности место для авто у дома.