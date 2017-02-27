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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2024 16:07
zerocool написав:
Ціна 35 000 або найкраща пропозиція. Усі подробиці про квартиру та про її придбання за телефоном.
Да есть и такое, типа аукцион. Но в августе я смотрел более десятка квартир и действительно были хорошие предложения по однушкам в районе 35 тыс.у.е. Документы были в норме. Пару вариантов даже с арендаторами по 12тыс.грн.
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