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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 вер, 2024 11:47
sens написав: Игорь Алексеевич написав:
для чего вообще следить на форумах за курсом?
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
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Додано: Нед 22 вер, 2024 11:49
Yuri_61 написав:
було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.
Так вот на чём основывается ваш прогноз по курсу доллара ) Ох и лол.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:26
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Може ти припиниш флудити, коментуючи маячню (про 37) , яка тобі заходить лише через те, що ти мрійливо хочеш наварити пару відсотків при купівлі долара.
Купуй собі спокійно , не треба влаштовувати з цього шоу. Тут всі щось купують і продають, лише ти навколо себе створюєш якусь непотрібну двіжуху.
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Додано: Нед 22 вер, 2024 19:37
Hotab
Потерпи ще трохи капітошка
- ще +/-2 міс. і моїх дописів на форумі буде значно менше!
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Додано: Нед 22 вер, 2024 20:03
Успіх написав:Hotab
Потерпи ще трохи капітошка
- ще +/-2 міс. і моїх дописів на форумі буде значно менше!
Про твої плани (А, Б, В) інформаційний шум йде вже більше року. Якісь обіцянки звільнитись, дати копняка комбату, піти в СЗЧ. Тебе вже більшість не сприймає серйозно. Наче якийсь сільський дурачок, який що попало меле з похмілля.
Особисто мені все одно що ти будеш робити.
Скажеш, коли зробиш. Коли буде результат. Будь який. Або не скажеш. Все одно у чималої частини ти в ЧС.
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Hotab
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