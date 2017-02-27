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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11636116371163811639

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 70
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
34
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:47

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:49

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:було б дуже просто.
це пастка для хом"яків.
Окрім того, в США, ймовірно буде громадянська війна між трампистами та приверженцями демократичними партіями і долар рухне, буде крах долара.


Так вот на чём основывается ваш прогноз по курсу доллара ) Ох и лол.
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 14:01

А Ваша медалька все далі і далі...

  Yuri_61 написав:Зображення

Тобто або +/-38, або +/-42 на кінець року?

Дайте ще 100500 прогнозів! :D

Точно якийсь та й спрацює! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:26

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Може ти припиниш флудити, коментуючи маячню (про 37) , яка тобі заходить лише через те, що ти мрійливо хочеш наварити пару відсотків при купівлі долара.
Купуй собі спокійно , не треба влаштовувати з цього шоу. Тут всі щось купують і продають, лише ти навколо себе створюєш якусь непотрібну двіжуху.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 19:37

Все так не буде!©)) І це - минеться!© ;)

Hotab
Потерпи ще трохи капітошка :mrgreen: - ще +/-2 міс. і моїх дописів на форумі буде значно менше!
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 20:03

  Успіх написав:Hotab
Потерпи ще трохи капітошка :mrgreen: - ще +/-2 міс. і моїх дописів на форумі буде значно менше!

Про твої плани (А, Б, В) інформаційний шум йде вже більше року. Якісь обіцянки звільнитись, дати копняка комбату, піти в СЗЧ. Тебе вже більшість не сприймає серйозно. Наче якийсь сільський дурачок, який що попало меле з похмілля.
Особисто мені все одно що ти будеш робити.
Скажеш, коли зробиш. Коли буде результат. Будь який. Або не скажеш. Все одно у чималої частини ти в ЧС.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

що НБУ робить: заманив Долярчика в гривневі депозити та гривневі ОВДП, а звідки НБУ візьме гроші, щоб вісотки виплатити вкладчикам та покупцям ОВДП: звісно, що за допомогою наступної девальвації гривні
так що Долярчик нічого не виграє від гривневих депозитів, так я к замість купівлі СКВ гривню поклав на депозити
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 21:17

  Hotab написав:Успіх
Може ти припиниш флудити, коментуючи маячню (про 37) , яка тобі заходить лише через те, що ти мрійливо хочеш наварити пару відсотків при купівлі долара.
Купуй собі спокійно , не треба влаштовувати з цього шоу. Тут всі щось купують і продають, лише ти навколо себе створюєш якусь непотрібну двіжуху.

Останнім часом на форумі буваю дуже рандомно. Дуже приємно, що Хотаб ще тут пише.
Investor_K
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