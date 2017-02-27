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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11637116381163911640

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 71
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 10:52

  reef написав:Що, третього ждеш?
Це було б чудово!

Але, нажаль, план Б полягає в іншому...
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:30

пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд.
жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає.
єдине що до першого траншу треба ще почекати пару місяців.
дивно якось співпало з "після виборів в сша".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:37

  sergey_stasyuk555 написав:пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд.
жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає.
єдине що до першого траншу треба ще почекати пару місяців.
дивно якось співпало з "після виборів в сша".

"мирного плану"
flyman
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  #<1 ... 11637116381163911640
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