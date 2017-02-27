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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 вер, 2024 10:52
reef написав:
Що, третього ждеш?
Це було б чудово!
Але, нажаль, план Б полягає в іншому...
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Додано: Пон 23 вер, 2024 11:30
пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд.
жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає.
єдине що до першого траншу треба ще почекати пару місяців.
дивно якось співпало з "після виборів в сша".
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sergey_stasyuk555
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Додано: Пон 23 вер, 2024 11:37
sergey_stasyuk555 написав:
пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд.
жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає.
єдине що до першого траншу треба ще почекати
пару місяців.
дивно якось співпало з "після виборів в сша".
"мирного плану"
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