Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін . на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд. жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає. єдине що до першого траншу треба ще почекати пару місяців. дивно якось співпало з "після виборів в сша".
sergey_stasyuk555 написав:пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд. жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає. єдине що до першого траншу треба ще почекати пару місяців. дивно якось співпало з "після виборів в сша".
Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік. З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги. Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення. Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані. Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення.
sens написав:наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін . на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
останнє рішення ФРС про прискорене зниження ставки посилило чутки, що настав черговий період виходити з USD, а не з ЕUR й інших "антидоларів"
sens написав:наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін . на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
останнє рішення ФРС про прискорене зниження ставки посилило чутки, що настав черговий період виходити з USD, а не з ЕUR й інших "антидоларів"
Євро беремо до уваги,тому що з готівковим євро окрім 500 ,проблем зазвичай немає. І я розглядаю вхід/вихід на тимчасовій основі. Доречі Т.Гук не так і погано розглядає питання щодо інвестицій
Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік. З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги. Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення. Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані. Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення
Я не возьмусь судить о правильности валютной либерализации, но равномерность роста на графике наводит на мысль о соответствии покупки валюты ее доступности. Что же касается взаимосвязи с учётной ставкой и проблемами с привлечением срочных вкладов, этот тезис неплохо было бы проилюстрировать графиком объемов депозитов за тот же период. Есть у меня подозрение, что там не так все плохо. Я бы сам поискал, но с телефона тяжело.
Впрочем, учитывая дикий переизбыток гривны в банковской системе, целесообразность увеличения объема вкладов вызывает некоторые сомнения.
Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік. З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги. Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення. Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані. Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення.
Можно предположить, что такой рост покупки населением валюты, говорит только об одном - значит есть такой план и значит это кому-то нужно...