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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11636116371163811639>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 71
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  reef написав:А що, це вперше в бюджет закладається більший курс, ніж він буде в дійсності?

Звісно не вперше. В 2023 я пропустив можливість отримати значний прибуток в гривні, але скільки таких можливостей за життя пропускається...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 22 вер, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 11:47

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?


наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:30

пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд.
жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає.
єдине що до першого траншу треба ще почекати пару місяців.
дивно якось співпало з "після виборів в сша".
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 11:37

  sergey_stasyuk555 написав:пішли офіційні дані щодо пакету 35 млрд.
жодних додаткових умов чи підводних каменів кажуть немає.
єдине що до першого траншу треба ще почекати пару місяців.
дивно якось співпало з "після виборів в сша".

"мирного плану"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:02

Богдан Данилишин

Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік.
З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги.
Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення.
Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані.
Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення.
Зображення
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:49

  The_Rebel написав:
  sens написав:наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
8)
останнє рішення ФРС про прискорене зниження ставки посилило чутки, що настав черговий період виходити з USD, а не з ЕUR й інших "антидоларів"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 15:54

  flysoulfly написав:
  The_Rebel написав:
  sens написав:наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .

У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47
8)
останнє рішення ФРС про прискорене зниження ставки посилило чутки, що настав черговий період виходити з USD, а не з ЕUR й інших "антидоларів"

Євро беремо до уваги,тому що з готівковим євро окрім 500 ,проблем зазвичай немає. І я розглядаю вхід/вихід на тимчасовій основі. Доречі Т.Гук не так і погано розглядає питання щодо інвестицій
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 16:32

  Ірина_ написав:Богдан Данилишин

Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік.
З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги.
Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення.
Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані.
Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення

Я не возьмусь судить о правильности валютной либерализации, но равномерность роста на графике наводит на мысль о соответствии покупки валюты ее доступности.
Что же касается взаимосвязи с учётной ставкой и проблемами с привлечением срочных вкладов, этот тезис неплохо было бы проилюстрировать графиком объемов депозитов за тот же период. Есть у меня подозрение, что там не так все плохо.
Я бы сам поискал, но с телефона тяжело.

Впрочем, учитывая дикий переизбыток гривны в банковской системе, целесообразность увеличения объема вкладов вызывает некоторые сомнения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:01

  Ірина_ написав:Богдан Данилишин

Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік.
З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги.
Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення.
Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані.
Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення.

Можно предположить, что такой рост покупки населением валюты, говорит только об одном - значит есть такой план и значит это кому-то нужно...
Victor8
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