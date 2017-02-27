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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11636116371163811639

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 71
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 17:33

Мужчинам в возрасте до 25 лет, а также после 50 лет - можно меньше переживать про блокировку счетов в банке. В том числе валютных.

Мобилизованы принудительно могут быть только мужчины 25-49 лет.

Нардеп Алексей Гончаренко пишет, что это прописано в директиве Командования Сухопутных сил 116/2/1/21409 от 19.09.2024, которая уже дошла до ТЦК, однако не была опубликована.

Он заявляет, что, согласно этому документу, мобилизовать парней младше 25 лет (в том числе ограниченно годных) могут только по письменному согласию. А мужчин старше 50 - только по отдельному мобилизационному распоряжению.

"Отдельное мобилизационное распоряжение означает, что в отношении конкретного мужчины издано такое распоряжение Генштабом. С указанием всех данных. Которую нужно этому мужчине предъявить. То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 запрещается", - написал Гончаренко.
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