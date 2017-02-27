Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік. З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги. Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення. Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані. Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення.
Ідеальний варіант будь-якого опонента, це коли паралельно із критикою йдуть пропозиції. Наскільки розумію, основна пропозиція Богдана Михайловича - це залишити фіксований курс. От уявляю собі якби це відбулось, то які дискусії відбувались би тут на форумі? Адже в країні де факто існувало би кілька курсів. А попит на готівковий долар тільки би зростав, адже безготівковий завжи був би дешевшим і відповідно все населення в тилу бавилось би в національну забавку: Купи долар на депозит, отримай його в касі та віднеси в обмінку. Аксіома 1: Населення в Україні завжди "хомячило" валюту під матрас Аксіома 2: Процес "хомячення" прискорювався або вповільнювався в залежності від ситуації в країні. Але не зупинявся! І тут Богдан Михайлович в умовах війни вирішив, що він зможе цей процес контролювати. Хотілось би попасти в паралельну реальність де пан Богдан голова НБУ. От чисто із цікавості.
Realist написав:А попит на готівковий долар тільки би зростав, адже безготівковий завжи був би дешевшим і відповідно все населення в тилу бавилось би в національну забавку: Купи долар на депозит, отримай його в касі та віднеси в обмінку.
Далеко не факт: гляньте на літо 2023, коли курс був фіксований 36,6 а готівковий майже дорівнював безготівковому. Впевнений, що разове підвищення в жовтні 2023 до 41 провокувало б значно менше купувати готівки населення ніж постійна повзуча девальвація... Щоб зараз народ тримав гроші в гривневих депозитах потрібно більше 17%, щоб вийти в "нуль" з доларовими ОВДП, а враховуючи ризики, то всі 20%+