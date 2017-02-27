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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11636116371163811639

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 71
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
4%
3
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:32

  Ірина_ написав:Богдан Данилишин

Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік.
З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги.
Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення.
Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані.
Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення.
Зображення

Ідеальний варіант будь-якого опонента, це коли паралельно із критикою йдуть пропозиції. Наскільки розумію, основна пропозиція Богдана Михайловича - це залишити фіксований курс.
От уявляю собі якби це відбулось, то які дискусії відбувались би тут на форумі? Адже в країні де факто існувало би кілька курсів. А попит на готівковий долар тільки би зростав, адже безготівковий завжи був би дешевшим і відповідно все населення в тилу бавилось би в національну забавку: Купи долар на депозит, отримай його в касі та віднеси в обмінку.
Аксіома 1: Населення в Україні завжди "хомячило" валюту під матрас
Аксіома 2: Процес "хомячення" прискорювався або вповільнювався в залежності від ситуації в країні. Але не зупинявся!
І тут Богдан Михайлович в умовах війни вирішив, що він зможе цей процес контролювати.
Хотілось би попасти в паралельну реальність де пан Богдан голова НБУ. От чисто із цікавості.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:А попит на готівковий долар тільки би зростав, адже безготівковий завжи був би дешевшим і відповідно все населення в тилу бавилось би в національну забавку: Купи долар на депозит, отримай його в касі та віднеси в обмінку.

Далеко не факт: гляньте на літо 2023, коли курс був фіксований 36,6 а готівковий майже дорівнював безготівковому. Впевнений, що разове підвищення в жовтні 2023 до 41 провокувало б значно менше купувати готівки населення ніж постійна повзуча девальвація...
Щоб зараз народ тримав гроші в гривневих депозитах потрібно більше 17%, щоб вийти в "нуль" з доларовими ОВДП, а враховуючи ризики, то всі 20%+
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:56

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Дюрі-бачі написав:Щоб зараз народ тримав гроші в гривневих депозитах потрібно більше 17%, щоб вийти в "нуль" з доларовими ОВДП, а враховуючи ризики, то всі 20%+
Отож!
Тому нам "такий хокей не потрібен!"©
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 18:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 19:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 21:45

  Дюрі-бачі написав:Щоб зараз народ тримав гроші в гривневих депозитах потрібно більше 17%, щоб вийти в "нуль" з доларовими ОВДП, а враховуючи ризики, то всі 20%+

Те що ви пропонуєте - це і є стратегія НБУ (Пишний про це прямим текстом говорить), тільки скоригована на реалії економіки. (можливості оплати такі високі ставки)
Але ж доктор економічних наук стверджує кардинально протилежне:
Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані.

Я ж (із життєвого досвіду) постулюю наступне:
  Realist написав:Аксіома 1: Населення в Україні завжди "хомячило" валюту під матрац
Аксіома 2: Процес "хомячення" прискорювався або вповільнювався в залежності від ситуації в країні. Але не зупинявся!

Тобто валютні очікування населення у нас апріорі дестабілізовані після 2008 року точно. Не говорячи вже, що зараз війна.
То хто в такому випадку правий? Ви чи доктор економічних наук чи Андрій Григорович?
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 22:05

  Дюрі-бачі написав: Впевнений, що разове підвищення в жовтні 2023 до 41 провокувало б значно менше купувати готівки населення ніж постійна повзуча девальвація...

Тут я із вами повністю згідний, Бо повзуча девальвація викликає певні очікування в учасників ринку. А коли вони з'являються, то вже тоді очікування впливають на ринок більше.
Але як це реалізувати та втримати інфляцію та населення від протестів?
Уявіть собі, що ви знаєте конкретну дату коли курс виросте на 2-3 гривні. Уявляєте наслідки напередодні? А потім всі ці теорії змови (постфактум). Знайдіть такого керівника який буде готовий взяти на себе цей удар. Це ж хрест на кар'єрі. Ото ж бо...

Резюме.
Не має простих рішень (привіт ОП).Всі рішення складні та мають позитив і негатив. Згідно закону збереження грошей, якщо десь прибуло, то хтось повинен зафіксувати втрати/збитки. Все залежить на чому акцентувати увагу.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 22:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Realist написав:Але як це реалізувати та втримати інфляцію та населення від протестів?

А в чому проблема тримати курс поки є ЗВР? Хотіли б - і 29 втримали б. А потім чемодан, вокзал, Лондон і у всьому винувати "попередники"...
Я взагалі не розумію нашу владу, яка не хоче йти в ол-ін.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2024 23:46

  The_Rebel написав:У цій схемі не розумію наступний момент. Добре, купив по 46, продав по 46,35, на різницю живеш. А вийде знову купити за 46? Чи можна з гривнями застрянути, а курс вже буде 47

То поміняйте порядок - продав по 46.35, відкупив по 46, на різницю живеш :)
sergey_sryvkin
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