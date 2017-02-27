Рівно 10,0 млрд дол придбало населення іноземної валюти за плинний рік. З початку 2024 р. населення викупило 7,1 млрд. дол. готівкової та безготівкової іноземної валюти, що складає майже 30% отриманої за цей період зовнішньої допомоги. Це показує, що облікова ставка не має ніякого впливу на валютний ринок. Навіть незважаючи на її астрономічне значення. Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані. Але більшою мірою це вказує на неправильність політики валютної лібералізації - запровадження гнучкого курсу та скасування валютних обмежень дестабілізували валютні очікування населення.
Ідеальний варіант будь-якого опонента, це коли паралельно із критикою йдуть пропозиції. Наскільки розумію, основна пропозиція Богдана Михайловича - це залишити фіксований курс. От уявляю собі якби це відбулось, то які дискусії відбувались би тут на форумі? Адже в країні де факто існувало би кілька курсів. А попит на готівковий долар тільки би зростав, адже безготівковий завжи був би дешевшим і відповідно все населення в тилу бавилось би в національну забавку: Купи долар на депозит, отримай його в касі та віднеси в обмінку. Аксіома 1: Населення в Україні завжди "хомячило" валюту під матрас Аксіома 2: Процес "хомячення" прискорювався або вповільнювався в залежності від ситуації в країні. Але не зупинявся! І тут Богдан Михайлович в умовах війни вирішив, що він зможе цей процес контролювати. Хотілось би попасти в паралельну реальність де пан Богдан голова НБУ. От чисто із цікавості.
Realist написав:А попит на готівковий долар тільки би зростав, адже безготівковий завжи був би дешевшим і відповідно все населення в тилу бавилось би в національну забавку: Купи долар на депозит, отримай його в касі та віднеси в обмінку.
Далеко не факт: гляньте на літо 2023, коли курс був фіксований 36,6 а готівковий майже дорівнював безготівковому. Впевнений, що разове підвищення в жовтні 2023 до 41 провокувало б значно менше купувати готівки населення ніж постійна повзуча девальвація... Щоб зараз народ тримав гроші в гривневих депозитах потрібно більше 17%, щоб вийти в "нуль" з доларовими ОВДП, а враховуючи ризики, то всі 20%+
Дюрі-бачі написав:Щоб зараз народ тримав гроші в гривневих депозитах потрібно більше 17%, щоб вийти в "нуль" з доларовими ОВДП, а враховуючи ризики, то всі 20%+
Те що ви пропонуєте - це і є стратегія НБУ (Пишний про це прямим текстом говорить), тільки скоригована на реалії економіки. (можливості оплати такі високі ставки) Але ж доктор економічних наук стверджує кардинально протилежне:
Висока облікова ставка не призводить до формування потоку коштів населення у строкові гривневі активи, тому що валютні очікування населення дестабілізовані.
Я ж (із життєвого досвіду) постулюю наступне:
Realist написав:Аксіома 1: Населення в Україні завжди "хомячило" валюту під матрац Аксіома 2: Процес "хомячення" прискорювався або вповільнювався в залежності від ситуації в країні. Але не зупинявся!
Тобто валютні очікування населення у нас апріорі дестабілізовані після 2008 року точно. Не говорячи вже, що зараз війна. То хто в такому випадку правий? Ви чи доктор економічних наук чи Андрій Григорович?
Дюрі-бачі написав: Впевнений, що разове підвищення в жовтні 2023 до 41 провокувало б значно менше купувати готівки населення ніж постійна повзуча девальвація...
Тут я із вами повністю згідний, Бо повзуча девальвація викликає певні очікування в учасників ринку. А коли вони з'являються, то вже тоді очікування впливають на ринок більше. Але як це реалізувати та втримати інфляцію та населення від протестів? Уявіть собі, що ви знаєте конкретну дату коли курс виросте на 2-3 гривні. Уявляєте наслідки напередодні? А потім всі ці теорії змови (постфактум). Знайдіть такого керівника який буде готовий взяти на себе цей удар. Це ж хрест на кар'єрі. Ото ж бо...
Резюме. Не має простих рішень (привіт ОП).Всі рішення складні та мають позитив і негатив. Згідно закону збереження грошей, якщо десь прибуло, то хтось повинен зафіксувати втрати/збитки. Все залежить на чому акцентувати увагу.
Игорь Алексеевич написав:для чего вообще следить на форумах за курсом?
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін . на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
Ну влеты на сдачах , откупах мы конечно же не учитываем
Пс. Это хорошо если (пока) есть клуб50 и клуб200, - частично может помочь, и то не сильно , если на кону постоянно вертящиеся суммы = 50-100 к евробаксов.
П.с2. Это надо иметь хотя бы пару сот кило кеша, а лучше 500-1000к, что бы всегда была "моментальная" ликвидность для игр в валютные 50-100к , на случаи типа если часть бабок "спасаясь", заморозились где-то в клубе200 на 3 месяца Имея пару сот кило валюты уже наверное проще свой кантор открыть.