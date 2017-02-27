a77 написав:sens написав:
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
Ну влеты на сдачах , откупах мы конечно же не учитываем
Пс. Это хорошо если (пока) есть клуб50 и клуб200, - частично может помочь, и то не сильно , если на кону постоянно вертящиеся суммы = 50-100 к евробаксов.
П.с2. Это надо иметь хотя бы пару сот кило кеша, а лучше 500-1000к, что бы всегда была "моментальная" ликвидность для игр в валютные 50-100к , на случаи типа если часть бабок "спасаясь", заморозились где-то в клубе200 на 3 месяца Имея пару сот кило валюты уже наверное проще свой кантор открыть.
Це додаткове благо , тому влаштовує цілком. Фактично, ми маємо качелі . Поки що все нормально.