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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 24 вер, 2024 06:54
a77 написав: sens написав: Игорь Алексеевич написав:
для чего вообще следить на форумах за курсом?
наприклад 2 року по тому дійсно виходив гарний прибуток через валютообмін .
на сьогодні умовно можна сумою в 50 к уо по євро купити по 46 ( коли є ) і продати хоча б по 46,35 . На різниці можна спокійно жити , якщо сума більше в 2...5 разів , то не треба себе дурити щодо оренди - на курсі ви отримаєте прибуток і готівкові кошти ,без проблем як в банках .
Ну влеты на сдачах , откупах мы конечно же не учитываем
Пс. Это хорошо если (пока) есть клуб50 и клуб200, - частично может помочь, и то не сильно , если на кону постоянно вертящиеся суммы = 50-100 к евробаксов.
П.с2. Это надо иметь хотя бы пару сот кило кеша, а лучше 500-1000к, что бы всегда была "моментальная" ликвидность для игр в валютные 50-100к , на случаи типа если часть бабок "спасаясь", заморозились где-то в клубе200 на 3 месяца
Имея пару сот кило валюты уже наверное проще свой кантор открыть.
Це додаткове благо , тому влаштовує цілком. Фактично, ми маємо качелі . Поки що все нормально.
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sens
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Додано: Вів 24 вер, 2024 13:31
sens написав: a77 написав:
Це додаткове благо , тому влаштовує цілком. Фактично, ми маємо качелі . Поки що все нормально.
Устраивает, потому что качели только у вас в сознании и в писанине флуда на форуме.
А реальной жизни никаких значимых качелей на рынке нет и не пахнет в ближайшей перспективе.
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jabba
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Додано: Вів 24 вер, 2024 14:35
jabba написав: sens написав: a77 написав:
Це додаткове благо , тому влаштовує цілком. Фактично, ми маємо качелі . Поки що все нормально.
Устраивает, потому что качели только у вас в сознании и в писанине флуда на форуме.
А реальной жизни никаких значимых качелей на рынке нет и не пахнет в ближайшей перспективе.
Що ви пропонуєте ,окрім прикрих звинувачень, заздрісті і образ ?
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sens
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