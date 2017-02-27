В Україні, де-факто облікова ставка у 13% не вирішує НІЧОГО ні для інфляційної динаміки, ні для фінансової стабільності.



Численні фактори призвели до дисфункції облікової ставки, як інструмента стабілізації економіки, а саме:

- український бізнес переважно працює за власні (а не за позикові) кошти;

- населення загалом має низьку схильність до банківських заощаджень (60% вкладів належать 1% вкладників), банківські заощадження становлять менше 20% від обсягу річних споживчих витрат;

- воєнні ризики невизначеності нівелюють ринкові стимули і спонукають населення зберігати у більш надійних активах, аніж у гривні;

- структурні фактори росту собівартості домінують в структурі інфляції,

- банківська маржа в рази перевищує показники інфляції, що з’їдає значну частину початкового імпульсу облікової ставки.



За час війни банки змогли залучити в банківську систему лише 100 млрд. грн строкових гривневих вкладів населення (приріст нетто-залишку). Натомість на придбання іноземної валюти населення з початку війни спрямувало понад 450 млрд. грн. (в т.ч. за останній плинний рік населення придбало рівно 10 млрд.дол. США). З часом ситуація стає лише гіршою. Так, з початку 2024 р. населення вклало у валютні активи 280 млрд. грн (нетто), тоді як у приріст банківських гривневих строкових вкладів спрямувало лише 19 млрд. грн. Пропорція складає 15 до 1, тоді як ще рік тому назад дана пропорція становила лише 3 до 1.



Висока облікова ставка не вплинула і на стабілізацію валютного ринку. Лише з початку цього року НБУ витратив на підтримку гривні 23 млрд. дол, а всього з почату війни – вже понад 70 млрд. дол. США. Джерелом для валютних інтервенцій НБУ звісно є зовнішня допомога.



Натомість висока ключова ставка допомогла суттєво посилити фінансову стійкість банків. Завдяки росту процентних доходів від держави (проценти за ОВДП, депозитними сертифікатами та пільговими кредитними програмами), банківська система вже другий рік поспіль демонструє історично рекордні показники прибутковості, ліквідності та адекватності капіталу. За 8 місяців 2024 р. банки отримали 137 млрд. грн прибутку до оподаткування. Понад 50% процентних доходів банки отримують від держави. В 2024 р. за оцінкою банки отримають від держави близько 200 млрд. грн процентних доходів. І такі астрономічні доходи – прямий результат процентної політики НБУ останніх років