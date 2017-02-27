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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 20:54
поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения
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Yuri_61
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:05
75stasstas75 написав: Victor8 написав:
После возвращения из-за океана, какую финансовую помощь для Украины привезут наши лидеры? Кто что думает.
Сколько это будет десятков миллиардов долларов США?
Может пару млрд и будет, а десятки - это вряд-ли
Кредит легко.
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