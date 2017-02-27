закрадываются нехорошие подозрения
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 20:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 25 вер, 2024 21:05
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Відкрийте Гугл, напишіть в пошук "Марченко" або "Мінфін" "міністерство фінансів" і перейдіть на вкладку Новини і почитайте що з бюджетом, і які потенційні виклики озвучуються.
І зрозумієте що з курсом відбувається і що потенційно нас ще буде чекати.
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а я доволен происходящим.
хоть какая-то расплата всем вам за выбор 2019
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|