Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 20:54
поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения
Yuri_61
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Додано: Сер 25 вер, 2024 21:05
75stasstas75 написав: Victor8 написав:
После возвращения из-за океана, какую финансовую помощь для Украины привезут наши лидеры? Кто что думает.
Сколько это будет десятков миллиардов долларов США?
Может пару млрд и будет, а десятки - это вряд-ли
Кредит легко.
sens
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Додано: Сер 25 вер, 2024 23:19
Yuri_61 написав:
поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
Відкрийте Гугл, напишіть в пошук "Марченко" або "Мінфін" "міністерство фінансів" і перейдіть на вкладку Новини і почитайте що з бюджетом, і які потенційні виклики озвучуються.
І зрозумієте що з курсом відбувається і що потенційно нас ще буде чекати.
adj
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Додано: Сер 25 вер, 2024 23:29
а я доволен происходящим.
хоть какая-то расплата всем вам за выбор 2019
Бетон
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Додано: Чет 26 вер, 2024 05:45
Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні
військової
допомоги на суму
понад 8 мільярдів доларів
у четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
Джерело: Reuters з посиланням на двох американських чиновників
https://www.reuters.com/world/us-prepar ... 024-09-25/
Ukrainian
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