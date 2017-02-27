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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11639116401164111642>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2024?

Опитування проводиться до Вів 01 жов, 2024 16:50

Валютний ринок в контексті ДС 7.4 5 72
Менше 39,00
1%
1
39,00-39,50
1%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
3%
2
41,00-41,50
14%
10
41,50-42,00
49%
35
42,00-42,50
17%
12
42,50-43,00
6%
4
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
Більше 44,00
7%
5
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 20:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения

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Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 21:05

  75stasstas75 написав:
  Victor8 написав:После возвращения из-за океана, какую финансовую помощь для Украины привезут наши лидеры? Кто что думает.
Сколько это будет десятков миллиардов долларов США?

Может пару млрд и будет, а десятки - это вряд-ли

Кредит легко.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом?

Відкрийте Гугл, напишіть в пошук "Марченко" або "Мінфін" "міністерство фінансів" і перейдіть на вкладку Новини і почитайте що з бюджетом, і які потенційні виклики озвучуються.

І зрозумієте що з курсом відбувається і що потенційно нас ще буде чекати.
adj
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2024 23:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а я доволен происходящим.
хоть какая-то расплата всем вам за выбор 2019
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 05:45

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
Джерело: Reuters з посиланням на двох американських чиновників
https://www.reuters.com/world/us-prepar ... 024-09-25/
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 08:40

Ukrainian
Уже оголосили на 375 млн.
А Трамп так взагалі 300 млрд. нам записав заднім числом
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:00

  Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения

Чтобы чистильшики обуви купили на локальных хаях а понимающие об них продались на этих локальных хаях. Вы уже почти начали понимать что такое качели, через столько лет. По крайней мере уже начали подозревать. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:08

  Yuri_61 написав:поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения

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Тому що курс гнучкий.
Коли півтора року курс був стабільний всіх влаштовувало окрім НБУ .
sens
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 10:17

  sens написав:Коли півтора року курс був стабільний всіх влаштовувало окрім НБУ .

Отнюдь. "Всех" (не услышать тогда плач экспортёров - это нужно сильно постараться) устраивало, что НБУ раздаёт валюту по заниженному от рынка курсу всем желающим. А когда курс фиксированный потому, что НБУ так говорит административно, но никак интервенциями это не подкрепляет (бывали у нас такие периоды) - это почему-то "всех" резко устраивать перестаёт :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 11:11

  Бетон написав:а я доволен происходящим.
хоть какая-то расплата всем вам за выбор 2019

шо риг, треба було Бойка обирати?
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