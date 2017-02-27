закрадываются нехорошие подозрения
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 вер, 2024 20:54
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 25 вер, 2024 21:05
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Відкрийте Гугл, напишіть в пошук "Марченко" або "Мінфін" "міністерство фінансів" і перейдіть на вкладку Новини і почитайте що з бюджетом, і які потенційні виклики озвучуються.
І зрозумієте що з курсом відбувається і що потенційно нас ще буде чекати.
Додано: Сер 25 вер, 2024 23:29
Re: Валютний ринок в контексті ДС
а я доволен происходящим.
хоть какая-то расплата всем вам за выбор 2019
Додано: Чет 26 вер, 2024 05:45
Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона.
Джерело: Reuters з посиланням на двох американських чиновників
Додано: Чет 26 вер, 2024 08:40
Ukrainian
Уже оголосили на 375 млн.
А Трамп так взагалі 300 млрд. нам записав заднім числом
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:00
Чтобы чистильшики обуви купили на локальных хаях а понимающие об них продались на этих локальных хаях. Вы уже почти начали понимать что такое качели, через столько лет. По крайней мере уже начали подозревать.
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:08
Додано: Чет 26 вер, 2024 10:17
Отнюдь. "Всех" (не услышать тогда плач экспортёров - это нужно сильно постараться) устраивало, что НБУ раздаёт валюту по заниженному от рынка курсу всем желающим. А когда курс фиксированный потому, что НБУ так говорит административно, но никак интервенциями это не подкрепляет (бывали у нас такие периоды) - это почему-то "всех" резко устраивать перестаёт
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:11
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