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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2024 11:13
jabba написав: Yuri_61 написав:
поясність, для чого НБУ так грається з курсом?
закрадываются нехорошие подозрения
Чтобы чистильшики обуви купили на локальных хаях а понимающие об них продались на этих локальных хаях. Вы уже почти начали понимать что такое качели, через столько лет. По крайней мере уже начали подозревать.
это качели с малой для спекулянтов амплитудой.
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